Mercato : L’OM a brisé son rêve de gosse !

Ryad Boudebouz a bien voyagé dans l’hexagone en évoluant dans quatre clubs différents dont Montpellier. Néanmoins, lorsqu’il était dans le Sud, c’est à l’Olympique de Marseille que l’international algérien voulait jouer. Boudebouz a même reconnu que c’était son rêve de gosse.

Ils sont beaucoup à avoir rêver de jouer à l’OM sans pour autant qu’une opération se concrétise. Ce fut notamment le cas d’Antoine Griezmann qui déclarait sa flamme à l’Olympique de Marseille en 2011. Mais aussi de Sadio Mané qui affirmait que son « équipe, c’est Marseille ».

Comme Mahrez et Fofana, Boudebouz en pince pour l’OM

Riyad Mahrez, Olivier Giroud et Wesley Fofana ont tous également reconnus ces dernières années avoir un lien particulier avec l’OM. Et Ryad Boudebouz se trouve dans la même situation. Pour Team Football , l’ancien joueur de Sochaux, de Bastia, de Montpellier et de l’ASSE a révélé son rêve d’enfant qui était et demeure l’Olympique de Marseille.

«Moi, quand j’étais petit, j’étais fan de l’OM à mort !»