Jackpot pour l’OM avec ce gros transfert ?

Incapable de justifier les 32M€ investis en janvier dernier, Vitinha va rejoindre l'Italie ce vendredi. L'attaquant devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison au Genoa. Un prêt assorti d'une option d'achat de 25M€. L'OM espère que cette option sera levée en fin de saison, ce qui lui permettrait de renflouer ses caisses, mais aussi d'enregistrer l'une des plus grosses ventes de son histoire.

La dernière image de Vitinha pourrait être celle d'un joueur aux abois, entrant tête baissée dans les vestiaires après un énorme manqué dans les ultimes instants du choc face à l'AS Monaco (2-2). Une action à l'image de son aventure marseillaise. Un passage fait de souffrances en raison du poids énorme qui pesait sur ses épaules, celui d'un prix de transfert démesuré (32M€). A ce jour, Vitinha demeure la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, mais aussi l'un des plus gros échecs de Pablo Longoria.

L'OM espère récupérer 25M€

Après seulement un an, Vitinha va quitter le club phocéen. Le buteur portugais va terminer la saison au Genoa. Il débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Si elle est levée, l'OM pourrait récupérer près de 25M€ et amortir les 32M€ dépensés en 2023. Vitinha pourrait alors devenir la quatrième plus grosse vente du club marseillais, juste devant les 24,85M€ d'André-Frank Zambo Anguissa et les 23M€ dépensés par Al-Hilal cet hiver pour mettre la main sur Renan Lodi.

Batshuayi demeure la plus grosse vente de l'OM