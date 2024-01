L’ASSE tente un coup sur le mercato avec l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les arrivées d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, l'ASSE continue de scruter le mercato afin de dénicher un nouvel élément offensif. Dans cette optique, les Verts s'intéresseraient notamment à François-Régis Mughe, le jeune attaquant camerounais de l'OM. Mais Dunkerque serait également dans le coup.

Cet hiver, la priorité de l'ASSE a rapidement été identifiée puisqu'Olivier Dall'Oglio n'a jamais caché sa volonté de renforcer son secteur offensif. Une volonté accentuée par le départ de Gaëtan Charbonnier et la grave blessure de Stéphane Diarra. Dans cette optique, Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku ont été prêtés par Augsbourg. Mais le club du Forez ne compte pas s'arrêter là.

OM : Surprise, le retour de Vitinha est déjà programmé https://t.co/o27nE05S7m pic.twitter.com/EtpPLlkjoP — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Mughe toujours dans le viseur de l'ASSE ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , l'ASSE s'intéresse toujours à François-Régis Mughe qui cherche à obtenir un prêt afin de retrouver du temps de jeu. Dans cette optique, les Verts peuvent représenter une option intéressante, il faudra faire face à la concurrence de Dunkerque. Quoi qu'il en soit, Loïc Perrin confirmait ces derniers jours l'arrivée possible d'un nouvel attaquant.

Perrin confirme que l'ASSE cherche un attaquant