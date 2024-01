Mercato - OM : Il dit non pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif dans ces dernières heures du mercato, l'OM semble avoir l'intention de mettre en vente de nombreux joueurs. Recruté l'été dernier en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye fait d'ailleurs partie des joueurs très convoités à l'étranger, notamment en Premier League. Mais l'international sénégalais refuse de partir.

Après avoir cédé Renan Lodi à Al-Hilal pour environ 20M€, l'OM semble bien décidé à poursuivre son dégraissage puisque Vitinha va rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat, tandis que Jonathan Clauss est poussé au départ alors que le mercato fermera ses portes jeudi soir. Mais autre joueur pourrait être concerné par cette vague de départ.

EXCLU - OM : Il révèle les dessous de ce transfert à 10M€ https://t.co/RtU8xGpRxd pic.twitter.com/jM8ZJMrtty — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) January 31, 2024

Ndiaye très convoité en Premier League

Auteur d'une première partie de saison très poussive, Iliman Ndiaye conserve une belle cote en Angleterre. Selon les informations de La Provence , plusieurs clubs de Premier League se sont renseignés pour un transfert et le plus actif d'entre eux était Crystal Palace qui n'a toutefois pas dégainé d'offre. Et pour cause, l'international sénégalais ne semble pas chaud à l'idée de partie.

«Il ne partira pas»