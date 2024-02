PSG : Transfert à 30M€ officialisé, il sort du silence

Il aura fallu attendre les derniers instants du mercato hivernal pour que le départ d’Hugo Ekitike soit officialisé. Après avoir refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort l’été dernier, l’attaquant du PSG a cette fois bel et bien rejoint le club allemand. Ekitike débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une opération évoquée par le directeur sportif de Francfort.

Durant la première partie de saison, Hugo Ekitike était devenu indésirable au PSG. Suite à son refus de partir au mercato estival, l’attaquant parisien avait été mis à l’écart, n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Ekitike a alors dû ronger son frein et atteindre le marché des transferts de janvier pour relancer sa carrière. Ça a été officialisé ce jeudi soir, le joueur du PSG s’est envolé pour l’Allemagne, où il a été prêté, avec option d’achat, à l’Eintracht Francfort, club qu’il avait refusé à l’été, ce qui avait d’ailleurs failli faire capoter le transfert de Randal Kolo Muani à Paris à l’époque.

⚡ Done Deal am Deadline Day! ⚡Hugo Ekitiké wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise von Paris Saint-Germain an den Main. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption.#SGE