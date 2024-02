L’OM rate un transfert, Gattuso répond cash

Pierrick Levallet

À la surprise générale, l'OM a placé Jonathan Clauss sur le marché des transferts cet hiver. Le latéral droit de 31 ans serait au coeur de certaines tensions avec les dirigeants marseillais, qui voulaient alors s'en débarrasser. Finalement, l'international français a bloqué son transfert et est resté sur la Canebière. Gennaro Gattuso lui a alors répondu très clairement pour son avenir.

Dans les derniers jours du mercato, l’OM avait placé à la surprise générale Jonathan Clauss sur le marché des transferts. Du côté de la direction phocéenne, on soupçonnerait l’international français de préférer se préserver pour l’équipe de France en vue de l’Euro 2024 plutôt que de tout donner pour son club. RMC Sport a d’ailleurs révélé des tensions vieilles de plusieurs semaines entre les dirigeants de l’OM et Jonathan Clauss.

Un joueur de l’équipe de France a dit non à l’OM ! https://t.co/uZjpKJVbyk pic.twitter.com/dePenZfeD0 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Clauss a fermé la porte à son départ de l'OM

Pablo Longoria aurait alors demandé au joueur de 31 ans de se trouver une nouvelle équipe. Surpris, Jonathan Clauss aurait été très touché par cette annonce d’après L’Equipe . Mais son clan a fait savoir que le latéral droit marseillais n’avait jamais eu l’intention de quitter l’OM. Le Français a donc fermé la porte à son départ, alors que le club phocéen avait déjà activé les pistes Lorenz Assignon (Rennes) et Zeki Celik (AS Roma) pour le remplacer. Le mercato hivernal est désormais fermé en France. Par conséquent, Jonathan Clauss va rester à l’OM pour la deuxième partie de saison. Gennaro Gattuso, interrogé sur le sujet en conférence de presse, a d’ailleurs répondu très clairement à l’international français.

«Je crois à la bonne foi du joueur»