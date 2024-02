Vente OM : Coup de tonnerre pour le successeur de McCourt

Arnaud De Kanel

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Frank McCourt cherche à se séparer de l'OM et il attend désormais des offres. Mais à l'heure où les rumeurs d'un intérêt de l'Arabie saoudite se font de plus en plus insistantes, le propriétaire du club phocéen privilégierait finalement un repreneur de nationalité américaine.

Frank McCourt a certainement compris qu'il ne serait jamais vraiment rentable en détenant un club de football. L'homme d'affaires américain est donc à l'écoute pour une vente de l'OM comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Mais alors que l'Arabie saoudite semble partir avec une longueur d'avance, McCourt préférerait céder son bien à un compatriote.



McCourt souhaiterait vendre à des Américains

C'est en tout cas le bruit qui court selon le journal Le Monde qui a publié ces quelques lignes révélatrices la semaine passées. « À Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois », pouvait-on lire dans les colonnes du Monde . Thibaud Vézirian maintient tout de même sa version et dément cette information.

L'Arabie saoudite toujours dans le coup ?