Vente OM : McCourt est envoyé… dans un club de Top 14

Les rumeurs sur la vente de l'OM sont revenus au premier plan de l'actualité depuis quelques jours. Les débats autour de l'avenir de Frank McCourt sont enflammés, notamment sur le plateau du Super Moscato Show. Selon l'ancien rugbyman, le propriétaire du club marseillais se serait épanoui au sein d'une équipe de rugby, comme le RC Toulon.

Les bruits de couloir sont de plus en plus commentés, notamment sur les plateaux. Emission phare de RMC, le Super Moscato Show a consacré l'un de ses débats à l'avenir de Frank McCourt, de plus en plus discret à l'OM. Resté proche du club marseillais, Eric di Méco a donné son avis. Selon lui, le départ du dirigeant américain dans les prochains mois ne fait plus le moindre doute.

« Ça veut dire qu’il prépare une sortie »

« Quand tu achètes un club, à ce prix là, ce n’était pas cher à l’époque, et que tu es à l’autre bout du monde, que tu n’es pas intéressé particulièrement par le football et que tu n’es pas là régulièrement. C’est quoi l’intérêt ? On nous a expliqué que son intérêt, il voulait faire du business à Marseille, notamment de l’immobilier. Il a pris une carotte. Je pense qu’il se rend compte qu’il n’y a pas d’argent à faire dans le foot. Donc quel est l’intérêt de rester ? Ça veut dire qu’il prépare une sortie » a déclaré l'ancien joueur ce mercredi.

Moscato voit McCourt à Toulon