Vente OM : McCourt prépare l’arrivée de l’Arabie Saoudite, c’est prouvé !

Ces dernières heures sont brûlantes sur le mercato à l'OM qui prépare de nombreux départs, y compris de joueurs majeurs, à l'image de Jonathan Clauss qui serait poussé à partir. Une stratégie qui est loin de passée inaperçue en plein contexte de rumeurs concernant la vente du club. Pour Ludovic Obraniak, c'est même la confirmation que Frank McCourt prépare l'arrivée de l'Arabie Saoudite.

Après avoir bouclé l'arrivée de quatre joueurs a savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, l'OM accélère pour dégraisser son effectif. Après avoir vendu Renan Lodi à Al-Hilal, le club phocéen va céder Vitinha en prêt au Genoa, et ferait le forcing pour se séparer de Jonathan Clauss. Et pour Ludovic Obraniak, si l'OM se sépare des joueurs importants, cela n'a rien d'anodin, selon lui, c'est pour préparer la vente du club.

Vente OM : C’est bouclé avec l’Arabie Saoudite https://t.co/8813oTHN6Q pic.twitter.com/Yva2GEad9F — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

«Cela veut dire que Frank McCourt prépare son club»

« Il n’y a pas de serpent de mer concernant la vente de l’OM, car ce qu'il se passe actuellement, c'est le comportement classique d’une entreprise qui est en train de se mettre sur le marché. Au départ de Jacques-Henri Eyraud, il y a un résultat négatif de 99 millions d’euros, alors que sur la dernière saison, c'est négatif de 10 millions d’euros. Cela veut dire que Frank McCourt prépare son club », lance le consultant sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«Il faut rappeler qu’il est venu à Marseille pour faire du business»