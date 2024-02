Le successeur de Vitinha arrive à l'OM, le vestiaire valide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Vitinha a quitté l'OM dans les dernières heures du mercato, c'est le jeune Faris Moumbagna qui sera chargé de le remplacer sur le front de l'attaque marseillaise. Arrivé cet hiver en provenance de FK Bodø/Glimt, l'attaquant camerounais semble déjà avoir impressionné dans le vestiaire comme le souligne Leonardo Balerdi.

Après une prestation plus que poussive contre l'AS Monaco avec notamment une incroyable occasion vendangée dans les arrêts de jeu, Vitinha a finalement quitté l'OM. Un an après sa signature à Marseille, l'attaquant portugais a donc été prêté au Genoa avec une option d'achat estimée à 25M€. Dans le même temps, Pablo Longoria tenait déjà son remplaçant.

Moumbagna remplace Vitinha à l'OM

En effet, un peu plus tôt durant le mercato, l'OM avait recruté le jeune Faris Moumbagna, transféré pour 8M€ en provenance du FK Bodø/Glimt en Norvège. D'abord amené à jouer les seconds rôles, l'attaquant camerounais se retrouve donc en première ligne. Mais cela ne semble pas inquiéter Leonardo Balerdi. Présent en conférence de presse, le défenseur argentin a ainsi encensé son nouveau coéquipier.

«C'est un mec costaud qui aime les duels. Il sent le but»