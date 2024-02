Mercato - OM : Longoria a recruté le successeur de Vitinha

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, Vitinha a fini par quitter l'OM. En grande difficulté cette saison, l'attaquant portugais a été prêté au Genoa avec une option d'achat avoisinant les 25M€. Une situation qui aurait pu pousser le club phocéen à recruter un avant-centre en urgence. Mais finalement, le successeur de Vitinha est déjà présent à Marseille.

Lundi, en conférence de presse, Pablo Longoria lâchait une petite bombe en confirmant le possible départ de Vitinha. « Avec Genoa, il y a beaucoup de situations à régler qui peuvent faire que c’est pour nous une situation intéressante. C’est pour cela que l’on a ouvert la porte à toutes les conversations avec le Genoa », confiait le président de l'OM.

Moumbagna va remplacer Vitinha

Un départ qui s'est concrétisé ce jeudi puisque Vitinha a officiellement été prêté à l'OM avec une option d'achat avoisinant les 25M€. Néanmoins, le club phocéen n'a pas recruté un avant-centre en urgence. Et pour cause, selon RMC Sport , le staff marseillais mise gros sur Faris Moumbagna, recruté un peu plus tôt en janvier et qui devrait donc avoir un rôle clé lors de la seconde partie de saison.

Un retour l'été prochain ?