Mercato : Deux transferts pour tout changer à l’OM ?

Ismaïla Sarr (25 ans) anime en partie cette fin de mercato de l’OM. Bien qu’il ait le souhait de continuer à Marseille, l’ailier sénégalais a la cote à West Ham. D’autant plus que les Hammers seraient sur le point de perdre deux cartouches offensives, relançant totalement les dernières heures du mercato du côté de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille semble tenter une opération dégraissage cette semaine avant la clôture du mercato hivernal ce jeudi 1er février à 23h59. C’est pourquoi Vitinha a rejoint le Genoa en prêt, et que Jonathan Clauss est poussé vers la sortie par la direction de l’OM, quand bien même le défenseur de l’équipe de France devrait rester cet hiver selon RMC Sport.

Le feuilleton Ismaïla Sarr relancé ?

En parallèle, le dossier Ismaïla Sarr n’est pas terminé. Certes, la volonté du joueur est de poursuivre à l’OM et Gennaro Gattuso aimerait pouvoir compter sur ses services pendant cette seconde partie de saison à en croire RMC Sport. Pour autant, des mouvements de l’autre côté de la Manche pourraient relancer l’avenir de l’international sénégalais recruté par l’OM pour 13M€ l’été dernier, alors qu'il a été annoncé à Villarreal la semaine dernière ou plus récemment à l'Eintracht Francfort et Nottingham Forest.

West Ham prêt à miser sur Sarr pour oublier Benrahma et Fornals ?