Transferts - PSG : Un problème à 20M€ est révélé

Benjamin Labrousse

La dernière journée du mercato hivernal devrait être animée au PSG. Et pour cause, le club parisien tente de se séparer d’Hugo Ekitike. Si plusieurs clubs sont intéressés par le Français, l’Eintracht Francfort a pris les devants dans ce dossier avec une première offre repoussée par Paris. Toujours actif, le club allemand aurait cependant du mal à accéder aux demandes parisiennes.

Partira, partira pas ? Écarté des terrains depuis plusieurs mois, Hugo Ekitike pourrait quitter le PSG dans les prochaines heures. Le club parisien souhaite s’en séparer définitivement, et cela pourrait se concrétiser par le biais d’un prêt avec obligation d’achat. C’est en tout cas ce qu’a proposé l’Eintracht Francfort ces dernières heures, alors que comme le10sport.com vous l’a révélé dimanche dernier, Wolverhampton et Nottingham Forest sont également très présents dans ce dossier.

PSG : Nouvel invité surprise pour ce transfert ! https://t.co/nHRSI8rUQa pic.twitter.com/LcROuNgk0k — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Nouvelle offre de l’Eintracht Francfort pour Ekitike

Ce jeudi matin, l’Equipe détaillait l’offre de l’Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. Il s’agissait d’un prêt avec obligation d’achat, d’un montant de 20M€. Une somme jugée encore trop faible par le PSG, qui attend 30M€ pour son attaquant. Ainsi, le club parisien a repoussé la proposition initiale du club allemand, qui n’a pas tardé à riposter. Selon SportBILD , l’Eintracht Francfort a revu son offre à la hausse avec une deuxième proposition, sans que le montant de cette dernière ne soit connu.

Le club allemand ne veut pas aller au-delà de 20M€