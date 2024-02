Mercato - PSG : Mbappé s’en va, c’est confirmé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, et l’issue de ce feuilleton ne fait plus l’ombre d’un doute aux yeux de Daniel Riolo. Mercredi soir, en direct sur RMC Sport, le chroniqueur a confirmé la tendance d’un départ libre du PSG pour l’attaquant français l’été prochain.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas prolongé son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain, et deux scénarios sont donc possibles à ce jour : une prolongation de dernière minute au PSG, comme ce fut le cas en mai 2022, ou bien un départ libre pour la destination de son choix. Et c’est bien la deuxième option qui semble se dessiner pour Mbappé selon Daniel Riolo…

« Il sait qu’il va partir »

Dimanche dernier, au micro de l’After Foot sur RMC Sport , l’éditorialiste avant déjà fait une annonce fracassante sur un départ libre de Mbappé en fin de saison en critiquant son utilisation dans le schéma tactique de Luis Enrique : « Il est l’entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Beraldo, de Mbappé, ce qui provoquera son départ. Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position-là. Sauf que comme il est dans sa dernière année au PSG, évidemment qu’il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus », avait-t-il lâché. Et il en a remis une couche…

« Cette fois, il part »