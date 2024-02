Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Focalisé sur sa fin de saison avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait bel et bien disputer sa dernière saison sous les couleurs parisiennes. Si rien n’est joué pour l’avenir de l’attaquant français, ce dernier devra, en cas d’arrivée au Real Madrid, sacrifier une partie de son salaire. Néanmoins, un journaliste espagnol estime que si les Merengue n’augmentent pas leur offre, il sera très compliqué de recruter Mbappé.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Le 8 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que l’attaquant du PSG n’avait pas pris la moindre décision quant à sa future destination. Mais après avoir recalé le Real Madrid en 2022, le joueur de 25 ans pourrait enfin quitter Paris et s’envoler vers la capitale espagnole. Un transfert libre donc, mais qui devrait néanmoins peser sur les finances du Real Madrid.

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce le verdict pour Mbappé ? https://t.co/si3DV7r7ak pic.twitter.com/6uhAaA8VZJ — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Vers un gros sacrifice financier pour Mbappé ?

Depuis plusieurs semaines, certains médias espagnols révèlent d’ailleurs qu’en cas d’arrivée en Espagne, Kylian Mbappé devra renoncer à une grosse partie de son salaire. En effet, le Real Madrid n’est clairement pas disposé à s’aligner sur le salaire XXL que perçoit actuellement Mbappé au PSG. De quoi possiblement remettre en cause le départ du 3ème du dernier Ballon d’Or cet été ? Possible à en croire le directeur d’ Ok Diario Eduardo Inda.

« Je pense qu'il lui sera difficile de recruter le Français »