Transfert de dernière minute à l'ASSE, il déballe tout

Thibault Morlain

Avec le départ de Matz Sels le dernier jour du mercato hivernal, Strasbourg a dû se trouver un gardien en urgence. La solution est finalement venue de l'ASSE. En effet, c'est Matthieu Dreyer qui a été recruté pour faire la paire avec Alaa Bellaarouch. Une approche du RCSA que le désormais ex-joueur de l'ASSE n'a pas pu refuser.

Parti pour la Premier League, Matz Sels a laissé sa place de gardien numéro 1 à Strasbourg à Alaa Bellaarouch. Toutefois, avec ce départ du portier belge, le club alsacien a dû se mettre en quête d'une doublure dans les dernières heures du mercato hivernal. Un défi relevé par le RCSA puisque Matthieu Dreyer a posé ses valises à Strasbourg. A 34 ans, il a ainsi quitté l'ASSE pour rejoindre l'actuel 10ème de Ligue 1.

« Mon envie de rejoindre Strasbourg a toujours existé »

Place donc à un nouveau défi pour Matthieu Dreyer. Et dans un entretien accord à La Nouvelle Alsace , le nouveau joueur de Strasbourg a justifié cette décision de quitter l'ASSE, confiant alors : « Mon envie de rejoindre Strasbourg a toujours existé mais quand j'ai rallié Sainté et la L2 l'été 2022, cet objectif s'éloignait encore. On en a discuté avec mes parents ce week-end, je pensais alors que c'était mort. Mais l'histoire a pris une tournure totalement inattendue quand Matz Sels est parti à Nottingham et que le Racing s'est mis en quête d'un gardien d'expérience pour encadrer Alaa Bellaarouch ».

« Je n'ai pas longtemps hésité »