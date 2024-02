Mercato - PSG : « Insupportable », la presse espagnole se lâche sur Mbappé

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé est encore une fois au cœur des débats. L'attaquant n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, et il se dirige de plus en plus vers une arrivée au Real Madrid l'été prochain. Mais le champion du monde n'a toujours pas annoncé sa décision, et cela agace en Espagne.

Kylian Mbappé dispute peut-être actuellement sa dernière saison sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017 à Paris, le Français n'a pour le moment toujours pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin prochain. Les spéculations vont donc bon train, et plusieurs sources affirment que l'attaquant aurait décidé de rejoindre le Real Madrid.

Mbappé n'a rien annoncé pour le moment

Chaque média y va de son information sur le cas Mbappé, mais pour le moment il n'y a rien d'officiel. Certaines sources affirment que le champion du monde 2018 devrait bientôt annoncer sa décision au PSG. Il faut donc encore patienter un peu pour savoir si l'attaquant rejoindra ou non le Real Madrid, qui tente désespérément de l'attirer depuis plusieurs années. En 2022 l'ancien joueur de l'AS Monaco était par exemple tout proche de s'engager avec la Casa Blanca, mais il avait finalement prolonger son contrat à Paris.

Mbappé agace en Espagne