Trois renforts arrivent à l'ASSE

Arnaud De Kanel

Onzième de Ligue 2, l'ASSE voit la montée s'éloigner au fil des journées. Cela ressemble même à une mission impossible pour les Verts qui évolueront certainement pour la troisième saison consécutive dans l'antichambre de la Ligue 1 l'an prochain. Une défaite face à l'ESTAC lundi pourrait même les plonger un peu plus dans la crise, mais Olivier Dall'Oglio pourra compter sur trois renforts.

L'ASSE n'y arrive toujours pas. Le départ de Laurent Batlles n'a pas changé grand chose pour les Verts , toujours bloqués dans le ventre mou de leur championnat. Mais avant la réception de l'ESTAC lundi, Olivier Dall'Oglio a annoncé des bonnes nouvelles.

Vente ASSE : Un problème dénoncé par cette légende https://t.co/oWKadaz4Mr pic.twitter.com/d6EqjPHGvL — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Trois joueurs de retour

Le coach de l'ASSE a confirmé pouvoir compter sur trois joueurs absents depuis un certain temps. « On peut compter sur les retours de Karim Cissé et Ibrahim Sissoko, revenus de la CAN. Mahmoud Bentayg est également à ma disposition », a déclaré Dall'Oglio en conférence de presse. Néanmoins, le doute règne pour Lamine Fomba, la faute à un heureux événement.

Fomba incertain