Mercato - PSG : Un transfert annulé à cause de la guerre en Ukraine, il dit tout

Alors que Milan Skriniar a rejoint le Fenerbahçe, le PSG a longtemps pensé à recruter un nouveau défenseur central. Au début de l'hiver, le nom de Ilya Zabarnyi (Bournemouth) était apparu dans les médias. Mais le joueur ukrainien aurait refusé de signer à Paris en raison de la présence de Matvey Safonov. Journaliste pour L'Equipe, José Barroso est revenu sur cette décision.

On dit que le sport est un reflet de la société et du monde qui nous entoure. Et cet hiver, le PSG a été ramené à la réalité géopolitique. En début de mercato, le club parisien prospectait sur le marché des défenseurs centraux et s’était arrêté sur le profil d’Ilya Zabarnyi, sous contrat avec Bournemouth.

Un Ukrainien refuse de jouer avec un Russe au PSG

Mais ce dossier n’est pas allé à son terme en raison du refus du joueur ukrainien d’évoluer au côté de Matvey Safonov, de nationalité russe. De quoi irriter Luis Enrique ? Pas du tout si l’on croit à l’analyse de José Barroso, journaliste pour le quotidien L’Equipe.

« Ce n’est pas un gros problème pour Luis Enrique »

« Si Luis Enrique regrette le recrutement de Safonov ? Pas du tout. Luis Enrique pense différemment – ​​il sait qu’il existe de nombreuses autres options. Pour lui, les footballeurs sont comme des personnages : s'il en manque un, on peut en remplacer un autre. C'est-à-dire qu'un autre footballeur peut remplir les mêmes fonctions. Enrique pense rarement à l’individualité, ce n’est donc pas un gros problème pour lui » a-t-il déclaré au média russe RB Sport.