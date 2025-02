Officiel - OM : Un transfert annoncé en pleine nuit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le mercato, il n’y a pas d’heure pour faire des affaires. L’OM vient de le prouver avec l’annonce d’un transfert en pleine nuit chez nous en France. Suite à l’échec de son départ au RC Lens, Pau Lopez a trouvé un nouveau point de chute. Le voilà désormais du côté du Mexique, où il évoluera désormais pour le Deportivo Toluca Fútbol Club.

Plus que quelques heures maintenant avant la clôture du marché des transferts. Du côté de l’OM, les fans espèrent encore des recrues, mais jusqu’à présent, ça a surtout bougé dans le sens des départs à Marseille. On a notamment eu le droit à la vente d’Elye Wahi, mais pas seulement. Désormais, sur cette liste des joueurs ayant quitté l’OM, on peut rajouter Pau Lopez.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗮𝘂 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘇 🤝



Le portier espagnol 🇪🇸 quitte Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat et rejoint le Deportivo Toluca Fútbol Club. pic.twitter.com/3wpyAJHYZi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2025

L’arrivée avortée au RC Lens

L’été dernier, l’OM s’était débarrassé temporairement de Pau Lopez, en le prêtant à Gérone. Un prêt en Catalogne loin d’être concluant pour le gardien espagnol. Ainsi, en ce mois de janvier, on s’attendait à le revoir en Ligue 1. Son arrivée au RC Lens avait même été officialisée. Mais en raison d’un incroyable imbroglio, Lopez n’a finalement pas rejoint les Sang et Or. Néanmoins, il n’est pas pour autant retourné à Gérone.

Départ au Mexique

En effet, Pau Lopez va désormais poursuivre sa carrière au Mexique. Son transfert au Deportivo Toluca Fútbol Club a été officialisé cette nuit à 1h du matin par l’OM. « Bonne continuation Pau Lopez. Le portier espagnol quitte Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat et rejoint le Deportivo Toluca Fútbol Club », a annoncé le club phocéen.