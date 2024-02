Gros coup de l’ASSE, il jubile !

Benjamin Labrousse

Quelques jours après son beau succès à domicile face à l’ESTAC (5-0), l’ASSE a réitéré ce samedi en allant s’imposer sur la pelouse d’une des meilleures équipes de Ligue 2 : Angers. Vainqueurs (0-3), les Verts confirment donc leur retour aux affaires, au plus grand plaisir de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio.

Après une très mauvaise passe, l’ASSE est de retour. Lundi, les Verts mettaient fin à une série de deux défaites consécutives sans inscrire le moindre but avec un large succès (5-0) face à Troyes. Ce samedi, le club du Forez se déplaçait à Angers afin d’y affronter le 2ème de Ligue 2. Confirmant leur retour en forme, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont imposés (0-3). Une victoire cruciale pour la fin de saison, et une très bonne opération réalisée par Saint-Étienne. En effet, grâce à cette victoire, l’ASSE remonte provisoirement à la 5ème place du championnat, première position qualificative pour les barrages de Ligue 1 en fin de saison.

« On est sur quelque chose d’intéressant »

Forcément, ce deuxième succès de la semaine a fait plaisir au coach stéphanois. Dans des propos relayés par Peuple Vert , Olivier Dall’Oglio a affirmé que le travail commençait à payer pour ses joueurs : « Deux matchs pleins, c’est ce qu’on voulait. On veut faire une série et on est sur quelque chose d’intéressant. Super, félicitations aux joueurs. Maintenant, on n’a rien gagné. Tout le travail effectué depuis un petit bout de temps commence à payer. C’est plus facile quand on a posé les jalons » .

« L’équipe était en manque de confiance »