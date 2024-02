Révolution à l’ASSE ? Le boss se lâche

Benjamin Labrousse

Après plusieurs matchs très peu convaincants, l’ASSE s’est enfin rassurée avec un succès flamboyant (5-0) face à l’ESTAC ce lundi soir. Outre une attaque retrouvée, les Stéphanois ont également fait une très bonne opération au classement. La révolution de fin de saison est-elle lancée à Saint-Étienne ? L’entraîneur Olivier Dall’Oglio veut y croire.

L’ASSE en pleine mission reconquête ? Au sortir de deux défaites consécutives, le club stéphanois a enfin pu s’offrir une note positive. Ce lundi, Saint-Etienne recevait Troyes en clôture de la 24ème journée de Ligue 2. Après deux rencontres où l’ASSE n’a pas réussi à inscrire le moindre but, les hommes d’Olivier Dall’Oglio en ont inscrits cinq face à l’ESTAC.

Il prévient l’ASSE avant le choc https://t.co/qeJyUEJC99 pic.twitter.com/b3CXBiGcXI — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

L’ASSE remonte au classement

Une rencontre qui fait du bien aux Verts , notamment sur le plan comptable. Avec ce succès, l’ASSE remonte ainsi à la 7ème place du championnat. Après la rencontre, l’entraîneur stéphanois a affirmé souhaiter instaurer une dynamique positive pour la fin de saison.

« J’ai vu le potentiel depuis le début »