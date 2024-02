Mercato : Il quitte l'ASSE et rejoint son pote

Arnaud De Kanel

La descente en Ligue 2 avait poussé l'ASSE à se séparer de ses meilleurs joueurs, à commencer par son capitaine Mahdi Camara. Le milieu de terrain né à Martigues avait alors rejoint Brest en prêt avant de s'y engager définitivement. Il a ainsi retrouvé son pote d'enfance Hugo Magnetti.

Fan de l'OM depuis tout petit, Mahdi Camara n'a jamais porté le maillot phocéen au cours de sa carrière à la différence de celui de l'ASSE. Tout jeune à l'époque, Camara avait connu une ascension fulgurante dans le Forez, héritant même du brassard. Mais suite à la descente en Ligue 2, il a dû s'en aller et il a trouvé un point de chute à Brest, club dans lequel évoluait déjà son ami d'enfance Hugo Magnetti.

«J'étais content de le retrouver»

« Je ne vais pas dire que j'ai fait le choix pour Hugo (rires), mais je lui avais envoyé un message pour savoir comment ça se passait ici, et il m'a dit que l'esprit était sain. J'étais content de le retrouver, c'est une belle histoire », a avoué Mahdi Camara pour L'Equipe ce samedi. Hugo Magnetti avait senti le coup.

«C'est encore plus beau»