ASSE : Une recrue flambe, elle vide son sac

Benjamin Labrousse

Afin de se renforcer pour la deuxième partie de saison, l’ASSE était allée chercher un attaquant sur le mercato hivernal. Ainsi, Irvin Cardona avait débarqué dans le Forez dans le cadre d’un prêt de six mois en provenance d’Augsburg. Auteur d’un doublé ce samedi face à Angers, le Français s’est livré sur la suite des événements à Saint-Etienne.

L’ASSE renoue avec le succès. Quelques jours après avoir réalisé un gros match face à l’ESTAC à domicile (5-0), les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont réalisé un gros coup. Ce samedi, les Verts sont allés chercher la victoire (0-3) sur la pelouse d’Angers, 2ème de Ligue 2. Désormais 5ème, l’ASSE voit sa fin de saison être totalement relancée. Auteur d’un doublé face au SCO d’Angers, Irvin Cardona s’est d’ailleurs exprimé après la rencontre.

Gros coup de l’ASSE, il jubile ! https://t.co/Ftns6Bgyai pic.twitter.com/s1sfzwV7tz — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

« On montre de belles choses »

Dans des propos relayés par Peuple Vert , Irvin Cardona s’est félicité de cette belle dynamique à l’ASSE : « Ça fait toujours plaisir de marquer. Déjà un but, mais deux c’est encore mieux. On arrive à prendre les 3 points, à gagner ce match. Ça fait deux matchs qu’on gagne et qu’on montre de belles choses. C’est le résultat du travail qu’on met en place toute la semaine et il faut continuer » .

« Je suis encore plus content et c’est bon pour la confiance »