Un mercato XXL est annoncé, l'OM va en profiter ?

Arnaud De Kanel

Après avoir racheté 25% des parts de Manchester United, Jim Ratcliffe prépare un grand ménage. L'homme d'affaires britannique prévoit en effet de se séparer d'une dizaine de joueurs cet été et Anthony Martial devrait en faire les frais. Une opportunité pourrait donc s'offrir à l'OM qui a souvent été lié au nom de l'ancien Golden Boy ces dernières semaines.

Quelque chose d'impressionnant se trame en Angleterre. En rachetant 25% des parts de Manchester United, Jim Ratcliffe s'est vu confier par les propriétaires du club mancunien, la responsabilité du sportif. Il prépare donc un premier mercato estival de grande envergure qui pourrait profiter à l'OM.

OM : Gasset valide une révolution qui a détruit le PSG https://t.co/5Ean2Tf9Mn pic.twitter.com/cKwLG9iVWn — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Dégraissage XXL à Manchester United

D'après les informations d'ESPN , Manchester United envisage de se séparer d'une dizaine de joueurs. On retrouve des noms prestigieux comme Raphaël Varane, Casemiro, Harry Maguire, Christian Eriksen, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka et Victor Lindelöf. Le Français Anthony Martial, qui sera en fin de contrat, ne devrait pas être conservé non plus.

OM : La porte s'ouvre pour Martial