Mercato : Retour avorté au FC Nantes, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Ce samedi, le FC Lorient accueille le FC Nantes lors de la 23ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera particulière pour Imran Louza. Formé chez les Canaris, le Marocain a rejoint les Merlus cet hiver. Et si certains voulaient revoir Louza du côté de Nantes, le principal intéressé a été très clair à ce propos.

Actif lors du dernier mercato hivernal, le FC Lorient a notamment accueilli Imran Louza, prêté par Watford. Le Marocain a ainsi retrouvé la Ligue 1, lui qui s'était révélé sous le maillot du FC Nantes, son club formateur. En janvier, ils étaient d'ailleurs plusieurs à réclamer le retour de Louza chez les Canaris. Ça ne s'est pas fait et voilà pourquoi...

« Il n'y a pas eu de proposition »

Dans un entretien accordé au Télégramme , Imran Louza s'est expliqué sur son retour avorté au FC Nantes. L'actuel joueur de Lorient a alors confié : « Le FC Lorient s’est présenté à moi, pas le FC Nantes. J’avais croisé Pierre Aristouy à Nantes mais il n’y a pas eu de proposition ».

« La meilleure des options pour moi »