Un joueur du FC Nantes s’est fait démolir en interne

Arnaud De Kanel

En grande forme depuis le début d'année, Mostafa Mohamed n'est pas de trop dans l'opération maintien menée par le FC Nantes. L'attaquant égyptien est de retour à son meilleur niveau et commence à faire l'unanimité au sein du club, ce qui n'était pas gagné. En interne, certains avaient même été très durs avec lui.

A peine revenu de la CAN, Mostafa Mohamed fait déjà le plus grand bien au FC Nantes. Buteur et passeur décisif a semaine passée à Toulouse, l'Egyptien poursuit sur sa belle lancée et fait taire les critiques. Pourtant, il n'était pas apprécié de tous en interne.

«Un cigare de fou»

Comme rapporté par L'Equipe ce samedi matin, les critiques étaient nombreuses concernant Mostafa Mohamed du côté du FC Nantes. Son comportement était jugé trop égoïste et son égo débordant.

«Égoïste»