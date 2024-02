Le FC Nantes tient une légende, le boss s'emballe

Arnaud De Kanel

Après une première saison en demi-teinte avec le FC Nantes, Mostafa Mohamed renait de ses cendres. L'attaquant égyptien porte les Canaris depuis quelques temps et son niveau de jeu impressionne Waldemar Kita. Le président nantais va même jusqu'à le comparer à Gerd Muller, la légende du football allemand.

Mostafa Mohamed est l'homme en forme en ce moment au FC Nantes. Après avoir brillé avec l'Egypte durant la CAN, l'Anaconda s'est déjà montré décisif à son retour en France en inscrivant un but et une passe décisive la semaine dernière lors du succès contre Toulouse. Un renouveau qu'il doit en partie à Waldemar Kita qui a tout fait pour le conserver l'été dernier.

Nantes - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables… https://t.co/f7KJWDpMuT pic.twitter.com/C0YXnQFdjg — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Kita voulait garder Mohamed

Pas très apprécié de Pierre Aristouy, Mostafa Mohamed s'est finalement résigné à poursuivre l'aventure avec Nantes l'été dernier, faute de proposition. D'après L'Equipe , Waldemar Kita avait milité pour conserver son attaquant malgré la volonté de son entraineur de s'en séparer. Aristouy n'avait alors pas souhaité aller au bras de fer avec son président qui est un fan inconditionnel du joueur avec qui il trouve des similitudes à Gerd Muller.

«Toutes proportions gardées, il me fait penser à Gerd Müller»