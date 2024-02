Transferts : Surprise, il lâche une bombe sur Messi

Amadou Diawara

Lors de l'été 2008, le destin du FC Barcelone aurait pu totalement basculer. En effet, Pep Guardiola et Lionel Messi auraient pu quitter le navire catalan avant d'exploser au Barça. Interrogé sur les deux hommes, Ángel Torres a expliqué comment Getafe était passé à côté du double-coup du siècle.

Pep Guardiola et Lionel Messi ont marqué de leur empreinte le FC Barcelone. A tel point qu'ils font partie de l'histoire du club et qu'ils ne seront jamais oubliés. Toutefois, le scénario aurait pu être totalement différent. A en croire Ángel Torres, Pep Guardiola et Leo Messi ne sont pas passés loin de signer à Getafe avant leur explosion au Barça.

«Guardiola était prêt à venir à Getafe»

« Nous étions en Europe, nous sommes allés au tirage au sort et Txiki (Begiristain, ex-directeur sportif du FC Barcelone) était là. Il m’a dit qu’ils pensaient à Laudrup pour entraîner le Barça et j’ai répondu que je parlerais à Guardiola. Nous nous sommes rencontrés un matin dans le salon VIP de l’aéroport, mais tout s’est précipité, Rijkaard a été licencié et Guardiola a été choisi à la place de Laudrup. Il était prêt à venir à Getafe » , a raconté Ángel Torres lors d'un entretien accordé à El Partidazo de COPE .

«Nous étions sur le point de faire signer Messi»