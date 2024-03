PSG : Après le clash avec Luis Enrique, c’est terminé pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, la tension était palpable. Sorti à la mi-temps de la rencontre face à l'AS Monaco, le joueur français n'est plus intouchable, depuis qu'il a fait à savoir à ses supérieurs qu'il ne prolongerait pas son contrat au PSG. Pour Raymond Domenech, l'attitude de Mbappé vendredi soir ne fait que confirmer cette nouvelle.

Kylian Mbappé pourrait trouver le temps long. Le joueur de 25 ans a pris la décision de ne pas prolonger son contrat au PSG, et l'a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi à Luis Enrique. On ne sait pas si le technicien espagnol s'attendait à cette nouvelle, mais il n'a pas tardé à lui répondre à travers ses choix sportifs. Vendredi soir, pour la troisième fois consécutive, Mbappé n'a pas disputé l'intégralité d'une rencontre. Sorti à la mi-temps du match face à l'AS Monaco, Mbappé a salué les supporters avant de s'installer dans les tribunes plutôt que sur le banc des remplaçants. Une attitude qui a interloqué Raymond Domenech.

Domenech signe la fin de l'aventure

Présent sur le plateau de L'Equipe du Soir, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France évoque une rupture entre Mbappé et le PSG. « Il y a un divorce, mais pour moi il est entre Mbappé et le club. Il va partir, il ne fait plus partie de l’équipe. Il le confirme en faisant ça. En Ligue des champions, Il sera présent, et l’entraîneur le fera jouer. Je ne vois pas Luis Enrique ne pas le mettre contre la Real Sociedad. Parce que justement son équipe joue quelque chose » a confié Domenech.

Une annonce commune à venir ?

Sauf retournement de situation, Mbappé sera donc titularisé lors de la rencontre face à la Real Sociedad ce mardi soir. Ensuite, le joueur français pourrait profiter du temps libre jusqu'au potentiel quart de finale pour officialiser son départ. Le PSG et Kylian Mbappé se seraient mis d'accord pour une communication commune. Reste à définir le bon moment.