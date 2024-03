Real Madrid : Le PSG frappé par une malédiction ?

Thomas Bourseau

Le PSG a émulé le Real Madrid et les Galactiques de Florentino Pérez au début des années 2000, avec le même succès à savoir un échec en Ligue des champions. Pour Ruud Gullit, c’est en partie en raison d’une surpopulation de stars que le PSG a échoué avec la « MNM ».

Au fil des années, le PSG version QSI a bâti une équipe composée de stars à chaque ligne avec comme point d’orgue la « MNM ». En 2017, le Paris Saint-Germain a accueilli Neymar et Kylian Mbappé lorsque quatre ans plus tard, Lionel Messi les a rejoint pour former un trio d’attaque redoutable.

Le PSG tenu en échec par le syndrome des Galactiques ?

Le but était d’avoir l’attaque la plus impressionnante pour rafler la Ligue des champions et entourée d’autres stars. Un projet similaire à celui de Florentino Pérez à l’époque des Galactiques avec l’arrivée de David Beckham à l’été 2003 afin d’épauler Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo et bien d’autres. Mais cette C1, avec Beckham, le Real Madrid ne l’a pas remporté. Ce qui a fait défaut également au PSG, c’est cette volonté d’empiler les stars selon Ruud Gullit, légende de l’AC Milan.

«Il avait les trois meilleurs joueurs en attaque, tout comme les Galactiques»