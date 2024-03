Un transfert à 115M€ «plus simple» soufflé au PSG !

Thibault Morlain

Lors du prochain mercato estival, de gros transferts sont attendus au PSG. Outre un attaquant de renom pour venir faire oublier Kylian Mbappé, un coup XXL pourrait également être réalisé au milieu de terrain. Reste à savoir quel sera le joueur recruté par le PSG dans ce secteur de jeu. Intéressé par Bruno Guimaraes depuis quelques mois, Paris pourrait voir une opportunité se présenter avec le joueur de Newcastle.

Un milieu de terrain serait attendu au PSG cet été pour densifier ce secteur de jeu. Reste maintenant à trouver l’heureux élu. Et si celui-ci se trouvait du côté du FC Barcelone ? Pour CaughtOffside , Ben Jacobs a fait le point sur deux pistes chez les Blaugrana : Frenkie De Jong et Gavi. « Le PSG ne suit actuellement pas De Jong. En fait, c’est un autre joueur du FC Barcelone que le PSG voudrait idéalement : Gavi. Ça serait un coup audacieux étant donné que Barcelone voit Gavi comme un futur capitaine et quasiment comme un joueur intouchable. Et les champions de France n’ont clairement pas l’intention de payer la clause libératoire de Gavi d’un milliard d’euros », a expliqué le journaliste.

Guimaraes, plus simple à recruter pour le PSG ?

Le prix de Gavi pourrait donc être un obstacle pour un transfert au PSG. Le club de la capitale pourrait donc se rabattre sur une cible plus atteignable que le joueur du FC Barcelone, à commencer par Bruno Guimaraes (Newcastle). Ben Jacobs a ainsi précisé concernant le Brésilien : « Bruno Guimaraes, à Newcastle, est un milieu de terrain légèrement plus simple à recruter car il a une clause libératoire légèrement supérieure à 100M€ ».

Newcastle contrait de vendre ?