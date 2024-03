Départ de Mbappé : Une déclaration d’amour pour tout changer ?

Axel Cornic

De nombreuses pistes prestigieuses sont liées au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, surtout depuis les indiscrétions autour du possible départ de Kylian Mbappé. Ancien protégé de Luis Campos au LOSC, Rafael Leão a été l’une de ces pistes, mais elle semble désormais s’éloigner doucement mais surement.

Tout le monde veut savoir qui sera la nouvelle star du PSG. Car un an après Lionel Messi et Neymar, c’est Kylian Mbappé qui pourrait plier bagages. Plusieurs sources ont en effet annoncé que la star française aurait d’ores et déjà annoncé sa volonté de changer de club à sa direction, tout comme à ses coéquipiers.

Mercato - PSG : Le nouveau Mbappé trouvé à l’étranger ? https://t.co/N31DEMCSut pic.twitter.com/96ynoSGLg4 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Leão refroidit le PSG

Tout le monde assure qu’il finira par rejoindre le Real Madrid, mais qui le remplacera au PSG ? Le nom de Rafael Leão a notamment été évoqué, mais ce dernier ne semble vraiment enclin à changer de club. « Mon avenir est à l'AC Milan. Je suis ici et j'ai encore un contrat de quatre ans » a expliqué le Portugais, lors d’un récent entretien accordé à Il Corriere della Sera . « Milan m'a aidé quand j'étais dans une situation très difficile, ils m'ont soutenu. Je n'oublie pas, je suis loyal ».

« Je veux gagner à nouveau, ma tête est ici »