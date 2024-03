Mbappé : L’énorme clause signée avec le Real Madrid

Thibault Morlain

En 2022, Kylian Mbappé avait surpris tout le monde en décidant de snober le Real Madrid pour prolonger finalement au PSG. Cette année, ce scénario semble très peu probable, les feux étant quasiment tous au vert pour l’arrivée du Français chez les Merengue. Il n’empêche qu’un retournement de situation aurait été prévu et une clause aurait été signée en conséquence entre Mbappé et le Real Madrid.

Rien n’est encore officiel, mais tout indique que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. Pas de surprise donc de dernière minute comme en 2022 dans ce feuilleton. Mais voilà, si ça venait à arriver, cela pourrait coûter cher à Mbappé ou au Real Madrid…

Mercato : Mbappé viré par le PSG, la bombe est lâchée https://t.co/mQzL8ZQ8CD pic.twitter.com/5MWxStptAk — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Une clause de pénalité bilatérale »

Au Real Madrid, on a appris de ses erreurs et de ce qui est arrivé en 2022. Par conséquent, il existerait une clause pour garantir ses arrières avec Kylian Mbappé. Sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a révélé : « Quand le pré-contrat a été signé il y a 3 semaines, ils ont établi toutes les clauses et il y en a une de pénalité bilatérale. Si Mbappé veut « faire une Mbappé » et planter le Real Madrid, ça va lui coûter un peu cher cette fois ».

Mbappé ou le Real Madrid pénalisé ?