Transfert de dernière minute au PSG, il balance tout

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Ayant joué dans les deux clubs, Lionel Potillon - ancien arrière gauche - est revenu sur son transfert de Paris vers Saint-Sébastien, finalisé lors de l'été 2003.

Après sa victoire convaincante au Parc des Princes, le PSG retrouve la Real Sociedad ce mardi soir. En effet, les deux équipes s'affrontent en huitième de finale retour de la Ligue des Champions au stade Anoeta. Alors qu'il a porté les couleurs des deux équipes, Lionel Potillon a profité de l'occasion pour raconté son transfert du PSG vers la Real Sociedad à l'été 2003.

«Halilhodzic m’a fait resigner quatre ans»

« Comment avez-vous atterri à la Real Sociedad en 2003-2004 ? Ça s’est fait à la toute fin du mercato. À l’époque, j’avais une particularité dans mon contrat avec le PSG qui faisait que si le club n’était pas champion, j’étais libre de m’engager où je voulais même s’il me restait deux ans de contrat. Et comme on n’avait pas fini champion, j’étais libre de m’engager et Raynald Denoueix voulait ma venue. Mais un nouvel entraîneur est arrivé à Paris (Vahid Halilhodzic) qui ne voulait absolument pas que je parte et m’a fait resigner quatre ans » , a raconté Lionel Potillon lors d'un entretien accordé au Parisien .

«J’ai signé sur le fil le 31 août à 23h45»