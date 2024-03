PSG : Incroyable, l’Espagne attend l’échec de Luis Enrique

Thomas Bourseau

Dans l’optique de relancer une machine qui s’est enrayée en Europe, le PSG a confié les rênes de l’effectif à un entraîneur qui a triomphé en Ligue des champions : Luis Enrique. En Espagne, l’ex-coach du FC Barcelone est suivi à Paris en anticipation d’un énième échec en C1 ?

Depuis Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino qui avaient respectivement atteint la finale et la demi-finale de la Ligue des champions en 2020 et en 2021, le PSG a été rattrapé par ses vieux démons et s’est prématurément incliné à deux reprises en 1/8ème de finale les deux saisons suivantes.

Vainqueur de la C1, Luis Enrique est aux commandes de l’équipe du PSG

Afin d’inverser la tendance, le comité de direction du PSG, sous ordre du président Nasser Al-Khelaïfi, a pris la décision de changer de politique sportive en nommant un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue des champions par le passé : Luis Enrique avec le FC Barcelone en 2014/2015. En Espagne, le technicien ibérique est suivi au Paris Saint-Germain… pour assister à son échec ?

«Les gens sont vraiment à l’affût de savoir s’il va réussir en Ligue des champions avec un club qui échoue chaque année»