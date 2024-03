PSG : Trahi par Mbappé, Luis Enrique est irrité

Amadou Diawara

Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Depuis cette annonce, Luis Enrique ne considère plus son numéro 7 comme un intouchable. Et alors qu'il aurait discuté avec Kylian Mbappé ce samedi matin, le coach du PSG serait irrité, et ce, parce qu'une partie de leur échange a fuité dans la presse.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG cet été. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement. Un choix qui a changé son statut au PSG.

Une partie de l'échange entre Mbappé et Luis Enrique a fuité

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable au PSG. En effet, le coach parisien n'hésite pas à faire sortir sa star de 25 ans lors des matchs, ou à le faire démarrer certaines rencontres sur le banc. D'ailleurs, Luis Enrique a remplacé Kylian Mbappé dès la mi-temps contre l'AS Monaco ce vendredi.

Luis Enrique est irrité