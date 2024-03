Coup de théâtre, Zidane va prendre un râteau ?

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane serait emballé par l'idée de prendre la succession de Thomas Tuchel au Bayern. Toutefois, le club bavarois aurait pour priorité de recruter Xabi Alonso. D'ailleurs, ce dernier aurait envoyé des signaux positifs à la direction du Bayern lors de leurs échanges récents.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Toutefois, le Ballon d'Or 98 n'a pas retrouvé de nouvelle équipe depuis son départ du Santiago Bernabeu. Alors que Thomas Tuchel va quitter le Bayern cet été, Zinedine Zidane serait prêt à prendre sa place. Toutefois, il serait barré par la concurrence de Xabi Alonso.

Départ de Luis Enrique : A l’étranger, on annonce un séisme au PSG ! https://t.co/408mnVE4Dd pic.twitter.com/UVtTZgpBwa — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le Bayern a lancé les discussions avec Xabi Alonso

Pour pallier le futur départ de Thomas Tuchel, le Bayern aurait pour priorité de rapatrier l'un de ses anciens joueurs : Xabi Alonso. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, la direction bavaroise aurait lancé les discussions avec l'entraineur espagnol. Et à en croire Sky Allemagne , Xabi Alonso aurait envoyé des signaux positifs au Bayern. Malgré tout, les hautes sphères du club se montreraient encore prudentes concernant l'actuel coach du Bayer.

Xabi Alonso a envoyé des signaux positifs au Bayern