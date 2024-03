Zidane : Il se tire une balle dans le pied chez un top club !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a la cote sur le marché des entraîneurs. D’ailleurs, l’Italien se trouve dans la discussion des successions de Jürgen Klopp à Liverpool et de Thomas Tuchel au Bayern Munich. Cependant, Zinedine Zidane n’aurait pas à craindre l’Italien pour le Bayern si l’on en croit la presse étrangère.

Zinedine Zidane aimerait se remettre en selle après trois années passées éloigné des bancs de touche. Après les désillusions avec l’équipe de France et le Real Madrid, le champion du monde 98 chercherait un autre point de chute et ne dirait pas non au Bayern Munich à en croire un de ses confidents qui a vendu la mèche à Sport1 dernièrement.

Zidane concurrencé par Alonso et De Zerbi au Bayern ?

Néanmoins, le comité de direction du Bayern Munich prendrait en considération d’autres options pour la succession de Thomas Tuchel. Parmi elles figureraient les noms de Xabi Alonso ou encore Roberto De Zerbi. Mais pour ce qui est du technicien italien de Brighton, il se serait sabordé.

Erreur éliminatoire pour De Zerbi ?