PSG - Real Madrid : Un pari à la Cristiano Ronaldo pour Mbappé ?

Kylian Mbappé marche dans les pas de son idole Cristiano Ronaldo. Comme le Portugais, Mbappé va, sauf énorme revirement de situation, arborer la tunique du Real Madrid la saison prochaine où il mettra alors toutes les chances de son côté dans sa quête de la Ligue des champions. Pour Ruud Gullit, le Real Madrid fait le même pari qu’avec Cristiano Ronaldo en 2009.

Le PSG va perdre Kylian Mbappé. Certes ce n’est pas officiel, mais c’est tout comme puisque le principal intéressé a communiqué sa décision de partir à l’issue de son contrat, donc au terme de l’exercice actuel, au président Nasser Al-Khelaïfi selon L’Équipe . Direction le Real Madrid pour Mbappé qui fait le bon choix selon Ruud Gullit.

«Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c'est pourquoi ils ont choisi Cristiano»

Légende du football néerlandais et de l’AC Milan, Ruud Gullit s’est confié à AS dans le cadre de la cérémonie des Laureus World Sports Awards qui aura lieu le 22 avril prochain à Madrid. Pour Gullit, le Real Madrid réitère la même opération qu’avec Cristiano Ronaldo en 2009 pour Kylian Mbappé. « Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c'est pourquoi ils ont choisi Cristiano et d'autres joueurs comme ça ».

«Mbappé pense qu'il peut gagner avec le Real Madrid»