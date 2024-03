Mbappé : L’humiliation qui a tout changé au PSG !

Thomas Bourseau

En juillet 2023, un an après s’être plié en quatre pour répondre à chacune des demandes de Kylian Mbappé au moment de sa prolongation de contrat, Nasser Al-Khelaïfi menaçait publiquement le joueur de le vendre avant la fin du mercato en question. Le point de rupture pour Mbappé et son entourage qui les auraient conforté dans leur décision de quitter le PSG.

Kylian Mbappé au PSG ? Cela va bientôt être de l’histoire ancienne. Arrivé au club à 18 ans en provenance de l’AS Monaco, Mbappé est devenu champion du monde au PSG, meilleur buteur de l’histoire du club et capitaine de l’équipe de France. Le petit Kylian a bien grandi, peut-être un peu trop au goût des hauts décideurs du Paris Saint-Germain. Car en effet, au fil des saisons, les demandes de Mbappé n’ont fait qu’accroître. Dès 2019 et la cérémonie de l’UNFP, le Français réclamait plus de responsabilités.

Al-Khelaïfi furieux envers Mbappé

Et en 2022, lorsqu’il a été question d’un premier départ libre de tout contrat au Real Madrid, le PSG a sorti le grand jeu en lui offrant un salaire de 200M€ par an, primes comprises, ainsi que les clés du nouveau projet sportif du Paris Saint-Germain tant sur le terrain qu’en dehors comme confié par L’Équipe ce lundi. Le quotidien sportif annonce en ce sens que Nasser Al-Khelaïfi aurait particulièrement du mal à digérer cette opération en raison de l’implication et l’investissement total du PSG dans le dossier Mbappé. De quoi comprendre la furie du président du Paris Saint-Germain l’été dernier lorsque le joueur refusait d’activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu’en juin 2025 ?

Le clan Mbappé convaincu de son choix après le coup de pression d’Al-Khelaïfi ?