PSG : Le Real Madrid pourrait dire non à Mbappé ?

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé quittera le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Cela ne fait désormais plus aucun doute pour le capitaine de l'équipe de France qui va devoir faire une croix sur un de ses rêves en rejoignant le club madrilène. Alors qu'on aurait pu penser que les Merengue allaient tout lui céder, Mbappé ne devrait pas avoir de passe droit concernant les Jeux Olympiques.

Kylian Mbappé se rapproche à grands pas du Real Madrid. Plusieurs sources affirment même qu'un accord total aurait été trouvé entre les différentes parties pour une signature cet été. Bien évidemment, Mbappé botte en touche et n'a encore rien officialisé mais ça ne saurait tarder. Malgré tout, le Real Madrid ne lui fera aucun cadeau.

Pas de JO pour Mbappé

Selon les informations de L'Equipe , Kylian Mbappé ne devrait pas participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le quotidien sportif rapporte que le Real Madrid aurait indiqué à la FFF qu'aucun de ses joueurs français ne seraient libérés cet été et cette mesure concerne évidemment Mbappé. Depuis le temps que le club madrilène rêve d'attirer le Français, on aurait pu penser qu'il allait se plier aux désirs de sa nouvelle vedette mais il n'en sera rien. Le Real Madrid a dit non et Mbappé se pliera à cette décision comme il l'a confié vendredi en conférence de presse.

«J'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire»