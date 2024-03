Surprise, le PSG demande encore un sacrifice à Mbappé !

Benjamin Labrousse

L’été dernier, le PSG et Kylian Mbappé avaient conclu un pacte. En cas de départ du numéro 7 en fin de contrat (sans indemnité de transfert donc), ce dernier s’engageait à renoncer à ses primes de fidélité. Un premier sacrifice exigé par le club parisien, qui en aurait demandé plus à sa star ces dernières semaines. Explication.

L’aventure entre Kylian Mbappé et le PSG touche à sa fin. La star de 25 ans va quitter le club à l’issue de son contrat en juin prochain, et devrait s’engager en faveur du Real Madrid. Un coup dur pour Paris, qui avait refusé une offre de plus de 200M€ de la part des Merengue pour Mbappé à l’été 2021…

PSG : Le Real Madrid appelle Mbappé ! https://t.co/nEjvo44RYD pic.twitter.com/Xk1vOquZOw — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Mbappé renonce à 80M€

Un départ sans indemnité de transfert se présage donc pour Kylian Mbappé, qui devrait néanmoins rapporter gros au PSG. Car l’été dernier, le Français a accepté de renoncer à ses primes de fidélité en cas de départ en fin de contrat, ce qui devrait déjà rapporter 80M€ au club de la capitale, sans compter l’économie du salaire titanesque du Bondynois dans la masse salariale parisienne…

Les conditions économiques du départ de Mbappé sont encore discutées