PSG : Il sort du silence et annonce la couleur avant le choc !

Benjamin Labrousse

Le 10 avril prochain, le PSG recevra le FC Barcelone au Parc des Princes. Parisiens et Blaugranas s’affrontent en quarts de finale de la Ligue des Champions, avec à la clé, une demi-finale face à l’Atlético de Madrid ou le Borussia Dortmund. Présent avec la sélection espagnole, Fabian Ruiz s’est livré sur ce choc à venir pour les siens.

Après un 8ème de finale parfaitement maîtrisé face à la Real Sociedad, le PSG s’attaque à un gros poisson. Les Parisiens ont écopé du FC Barcelone lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, et recevront à l’aller, le 10 avril prochain. Un duel palpitant attend Kylian Mbappé et les siens, qui affronteront le vainqueur de la confrontation entre le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid en cas de qualification pour les demi-finales…

Il annonce du lourd pour le PSG https://t.co/oFYHSsPjfh pic.twitter.com/qeOyxks460 — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Duel au sommet entre Paris et Barcelone

Ce choc entre le PSG et le Barça est également alléchant de par son indécision. Aucune des deux équipes ne semble véritablement prendre ce statut de favori. Barcelone détient l’avantage de recevoir au match retour, tandis que la formation de Luis Enrique apprécie le fait d'évoluer en face d’équipe laissant beaucoup d’espaces comme celle de Xavi…Dans des propos relayés par SPORT , Fabian Ruiz a profité de sa présence avec la Roja pour faire part de sa vision de ce duel au sommet.

«Nous ne nous considérons pas comme des favoris»