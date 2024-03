Dembélé : Un ancien du PSG vole à son secours après le naufrage

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, l’équipe de France a lourdement chuté face à l’Allemagne (0-2). Une rencontre complétement manquée côté français, et ce malgré les présences de plusieurs stars. Ancien joueur du PSG (1992-1998), Vincent Guérin estime néanmoins qu’Ousmane Dembélé a été l’un des seuls à relever la tête chez les Bleus.

Un lourd revers. A moins de trois mois du début de l’Euro 2024, l’équipe de France a affiché un visage très inquiétant ce samedi soir à Lyon face à l’Allemagne. Les Bleus ont été largement dominés par la formation allemande de Julian Nagelsmann, et n’ont jamais su inverser la tendance après une ouverture du score précoce signée Florian Wirtz côté allemand. Plusieurs cadres de Didier Deschamps comme Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, ou encore Aurélien Tchouaméni sont passés à côté de leur rencontre.

«Il a été le seul à donner de la profondeur, à être un peu créatif»

Si peu d’individualités ont su faire la différence au sein de l’équipe de France, l’ancien milieu de terrain du PSG Vincent Guérin estime qu’Ousmane Dembélé aura été l’un des seuls à faire preuve de caractère : « Ousmane Dembélé pour sa première période. Il a été le seul à donner de la profondeur, à être un peu créatif. Et Brice Samba, qui a fait des arrêts et n'a pas tremblé. Il a fait ce qu'il devait mais il a souffert de ne pas connaître ses partenaires » , a ainsi lâché l’ancien international tricolore (19 sélections) pour l’Equipe .

«Au milieu, ça fait mal de le dire mais ils ont été transparents»