PSG : Luis Enrique se fait interpeller à Barcelone

Arnaud De Kanel

Brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa qualification contre la Real Sociedad, le PSG retrouvera le FC Barcelone les 10 et 16 avril prochains. Cette double confrontation est déjà dans toutes les têtes et ce n'est pas Joao Cancelo qui dira le contraire. Le Portugais craint le PSG ainsi que Luis Enrique.

La revanche, encore une. Comme souvent, le PSG affrontera le FC Barcelone en Ligue des champions au mois d'avril. Une affiche pour le moins alléchante qui verra s'opposer deux techniciens espagnols, à savoir Xavi et Luis Enrique. D'ailleurs, le coach du PSG a encore la cote en Espagne.

Cancelo admire Enrique

Futur adversaire du PSG en Ligue des champions, Joao Cancelo a fait part de ses impressions sur le club de la capitale. Le Portugais s'attend bien évidemment à une rencontre disputée face à une équipe dirigée par un coach qu'il admire.

«Un grand entraîneur que j'apprécie beaucoup»