Mbappé - PSG : Luis Enrique «ridicule», Deschamps est interpellé

Depuis quelques mois, la gestion de Kylian Mbappé au PSG fait grandement parler. Luis Enrique n'hésite effectivement pas à se priver de son attaquant vedette sur certains matches de Ligue 1. Pour Bixente Lizarazu, cette situation est ridicule et le Champion du monde 1998 invite même le technicien espagnol à prendre exemple sur Didier Deschamps.

C'est un sacré changement. Alors que les entraîneurs de l'ère QSI ont souvent été critiqués pour la façon dont ils géraient les stars, Luis Enrique a décidé depuis quelques semaines, d'utiliser avec parcimonie Kylian Mbappé, qui se retrouve désormais régulièrement sur le banc du PSG en Ligue 1. Une gestion qui ne plaît pas à Bixente Lizarazu, qui recommande au technicien espagnol de s'inspirer de Didier Deschamps.

« Ce n’est peut-être pas un hasard si Kylian Mbappé me paraît plus épanoui en équipe de France qu’il ne l’est, cette saison, avec le Paris-Saint-Germain. Ce qu’il a vécu en club depuis qu’il a annoncé son désir d’ailleurs me paraît ridicule, et justifier ses mises au ban par le fait de préparer l’avenir une absurdité, dans un football où l’avenir, c’est le match de demain. Il n’est pourtant pas compliqué de comprendre que l’intérêt du PSG et celui de Mbappé, à l’aube de ce final en Ligue des champions, sont les mêmes. Il est encore moins compliqué de comprendre que si Mbappé, un joueur capable de changer le cours d’un match à lui seul, est performant, tout le PSG va en profiter », écrit dans un premier temps le champion du monde 1998 dans sa chronique pour L'EQUIPE , avant de poursuivre.

