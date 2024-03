PSG : Un miracle inespéré avant l’OM ?

Thomas Bourseau

Marquinhos est un taulier indéboulonnable du PSG, de par son ancienneté et son statut de capitaine. Néanmoins, les Parisiens doivent se passer de ses services depuis plus d’un mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Et pour l’OM, le Brésilien devrait toujours être aux abonnés absents.

Le 17 février dernier, Marquinhos était touché à Nantes (2-0) et sortait en cours de match. Diminué au mollet et au tendon d’Achille, le capitaine du PSG n’est plus apparu une seule fois depuis la mi-février. Il n’a été sur le banc de touche que face à la Real Sociedad le 5 mars dernier (2-1) sans pour autant jouer la moindre minute à Anoeta.

Marquinhos toujours sur la touche depuis la mi-février

En cette trêve internationale, Marquinhos continue de recharger les batteries dans cette période de convalescence à l’approche des grandes échéances du PSG dans les prochaines semaines avec notamment la double confrontation en quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone les 10 et 16 avril prochain.

PSG : Surprise, Luis Enrique quitte Paris ? https://t.co/rCPocQvBJP pic.twitter.com/kliJoSRz3z — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«Très peu probable» que Marquinhos soit «apte» pour l’OM