Ça recommence, catastrophe pour cette star du PSG ?

Amadou Diawara

Après avoir souffert pendant longtemps au niveau du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe s'est blessé gravement, avant d'être opéré à deux reprises à cause d'une rechute. Touché dans la même zone, Marquinhos peine à se remettre, sa blessure étant plus sérieuse que prévu. Reste à savoir si le capitaine du PSG va vivre la même mésaventure que son coéquipier français.

La saison dernière, Presnel Kimpembe a été victime d'une rupture du tendon d'Achille droit. Alors qu'il a rechuté, le défenseur du PSG a dû se faire opérer à deux reprises. Un an plus tard, Presnel Kimpembe n'est toujours pas prêt à reprendre la compétition avec le club rouge et bleu.

Une blessure plus sérieuse que prévu pour Marquinhos

Après Presnel Kimpembe, c'est au tour de Marquinhos d'être contrarié par un tendon d'Achille. Touché depuis plus d'un mois, le capitaine du PSG a repris l'entrainement collectif le 2 mars, soit trois jours avant le déplacement à la Real Sociedad. Toutefois, Marquinhos a ressenti une nouvelle gêne à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette raison, l'international brésilien n'a pas été utilisé par Luis Enrique lors de cette rencontre.

Un cas à la Kimpembe pour Marquinhos ?