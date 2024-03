Mercato : Le PSG menacé pour cette double opération à 100M€ ?

Benjamin Labrousse

Toujours à la recherche de jeunes talents pour renforcer son effectif, le PSG pourrait bel et bien prospecter une fois de plus du côté du Sporting CP. Deux défenseurs centraux ont été liés au club parisien ces derniers temps avec Gonçalo Inacio et Ousmane Diomandé. Mais selon la presse portugaise, Newcastle pourrait être tenté par cette double opération revenant à 100M€. Explication.

Depuis plusieurs mois, la politique sportive du PSG a évolué. Avide de stars par le passé, le club français cherche désormais à miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. En ce sens, et par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, Paris prospecte régulièrement du côté du championnat portugais. Et si par le passé, le PSG a souvent fait affaire avec le Sporting CP, cela pourrait de nouveau être le cas.

Le PSG vise deux cracks du Sporting !

En effet, deux défenseurs centraux brillent au sein du club lisboète. Gonçalo Inacio et Ousmane Diomandé, âgés de 22 et 20 ans ont ainsi été liés au PSG ces derniers mois. Comme nous le confiait le compte X Sporting CP France en février dernier, les deux prodiges du club portugais pourraient être vendus lors du prochain mercato estival : « Le club a toujours besoin d’argent. Former des joueurs ou acheter des joueurs bas prix pour les revendre plus chers font partie de la politique du club parce qu'on ne peut pas trop rivaliser autrement. Du coup oui ils pourraient quitter le club cet été, mais le club attendra une somme élevée, sachant que (Viktor) Gyökeres risque de partir et de rapporter gros, donc potentiellement avoir besoin de moins vendre et donc pouvoir demander plus d’argent » .

